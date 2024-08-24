民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風暴，台北市長任內京華城案也被偵辦，前台北市長郝龍斌直言，柯文哲是失敗的政治人物、不可能沒責任，引發外界討論。對此，媒體人陳鳳馨表示，她自己在高鐵遇到沈慶京都只敢裝睡、不敢聊天，「我非常怕他」，現在郝龍斌會批評柯文哲，是因為在任8年要守住京華城392%容積率，承受國民黨高層等來自多方、非常大的壓力，一定很有情緒。

曾遭柯文哲痛罵「甚麼都不知道，去死一死算了」的郝龍斌，昨受訪時直言，「他是失敗的政治人物」，京華城等案件，柯有簽名蓋章，不可能沒責任，還在網路直播點評柯文哲「沒有領導能力、沒有危機處理能力，行政能力也很差」。

陳鳳馨昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲的問題中，她最過不去的就是京華城案，因為她非常清楚容積獎勵的影響有多大，她主張普遍放寬容積率，圖利全台北市民，但重點是柯文哲是個案放寬，而個案的背後又有柯多層施壓的結果，「你去施壓都發局、你去施壓副市長、你去施壓都委會，而這裡面沒有人要替你擔責任」。

陳鳳馨也說，「我稍微幫郝龍斌說一下，郝龍斌這個人有點憨直，京華城這個案子他是過不去的，各位要知道，京華城老闆有多少國民黨高層的關係，我相信一定多方施壓，這點我可以很肯定地說，因為我有一次在高鐵的時候碰巧跟他（沈慶京）同一個車廂，他坐到我旁邊來，我立刻裝睡！我不敢睜開眼睛跟他聊天，我很害怕他！郝龍斌要堅守那個392%的容積率，一定是承受了四面八方、極大的壓力。」

陳鳳馨強調，容積率放寬100%，就是多100坪可以賣的空間，京華城的地段，現在一坪都要價200、300萬元了，「我相信郝龍斌在這件事情上會特別有情緒，因為他擋了8年！他不知道為什麼後面到柯文哲變成840%的容積率。」