刑警局警政監林明佐爆出擔任台中市刑大隊長期間，疑長期收賄高達4451萬元充當內鬼，涉洩漏警偵辦內容給博弈集團。如果依照警政監職等薪水，等同要不吃不喝27年;基層一線三星員警更是要44年才能存到這筆錢。

林明佐三線二星警政監的薪水、年終、考績獎金等年薪將近180萬，等同要不吃不喝27年。但對基層一線三派出所警員年收入約100萬，更是要44年才能存到這筆錢。

檢方查出，林明佐不僅收賄，早在2019年在刑事局時就與博弈集團旗下幹部、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁交往密切。林於2020年6月底將自己的履歷表電子檔傳給徐，內容包括調整意願：（1）直轄市警察局刑事警察大隊長等，表示希望調派台中市刑大大隊長；徐也在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑大大隊長」字句。

徐女博弈集團旗下公司據點及成員聚會所都在台中，認為收攏林明佐可在涉及刑案時受庇護，以備不時之需，因此答應林請託關說。

甚至於2023年11月至今年5月以每月8萬多元承租1輛要價462萬元的Range Rover Sport P400豪車供林代步，共40萬餘元；林今年1月17日升任刑事局警政監，徐又以月租8萬7000元承租台北「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給林住，共26萬餘元，長期供養林以利讓博弈集團獲得庇護。

林、徐除在公務及私下密切來往，更從2022年10月23日至今年1月底同居在西屯區豪宅。

案經台中地檢署偵辦後，發現林收取賄賂及不正利益高達4451萬1125元，23日將林依涉收賄、洩密、包庇犯罪組織、包庇賭博、特殊洗錢及財產來源不明等罪偵結起訴；另將博弈集團陳姓總裁等32人依涉賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪起訴，並向法院申請延押獲准。