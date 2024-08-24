泰國北柳府（Changwat Chachoengsao）22日下午發生空難，一架塞斯納208（Cessna Caravan C208）小型飛機，原定由素那萬普國際機場飛往南部達叻府，但卻在途中意外墜毀，機身插進10公尺深的泥地中，機上9人全數罹難，其中包括5名中國公民在內。有專家認為，這是一起非常「奇怪」的空難，並指出七大疑點。

據thaiger報導，航空新聞和航空知識網站「飛行員的秘密紀錄」指出，這起空難的種種情況都不合常理，並指出7個疑點——

1、天氣穩定：飛機起飛當天天氣晴朗，應該不是導致事故的因素。

2、飛行高度：飛機從曼谷素萬那普機場飛行大約10到20英里（16-32公里）時墜毀，當時飛機的飛行高度不高，但塔台本來就允許飛機在剛起飛不久時的飛行高度不必超過3000-5000英尺（914-1524公尺）。

3、飛機型號與特性：墜毀飛機的機種為由西斯納（Cessna）製造的Grand Caravan，是一架小型、多用途、由螺旋槳驅動的客機，最高可容納12人（包含2名飛行員）。平均飛行速度為每小時120到150海里（約220到300公里）。而這種飛機無需配備所謂黑盒子的飛行記錄器。

4、自動求救系統失靈：通常這類飛機應配備緊急定位發報機（Emergency Location Transmitter，ELT）裝置，這是一款位置識別裝置。如果飛機墜毀，該裝置會自動向各種航空無線電頻率發送求救信號，並識別飛行位置，以便救援單位提供援助。但是墜機事故發生時，卻沒有人收到SOS信號。

5、機長經驗豐富：該飛機的機長是經驗豐富的飛行教練，也是飛機的所有者，他擁有高超的飛行技能，不僅如此，副駕駛也公認是技術優良的知名飛行員。

6、飛機墜落狀況：飛機被發現時，以機鼻向下垂直90度墜毀，機身插進10公尺深的泥地中。從附近村民提供的事故影片中，墜機時仍可以聽到引擎運轉的聲音。這意味著在機頭先行墜地之前，引擎仍有動力，這與飛行原理相反。而該款飛機穩定性極佳，即使是引擎熄火，飛機仍能持續滑行一段距離。因此，從機鼻先行墜地的可能性非常小。

7、著陸地點：幾乎所有飛行員都接受過在引擎故障的情況下，繼續遵循的飛行程序訓練。機長知道必須選擇一個相對安全的降落地點，而那個地點絕不能是沼澤地或泥地。