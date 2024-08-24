台灣人愛吃buffet，高檔吃到飽餐廳常常一位難求，外國知名美食部落客Sonny日前來台灣拍開箱影片，介紹台灣最頂buffet「饗A Joy」，引起許多外國人討論，大家狂讚食材高檔又豐盛，海鮮和生魚片看起來超棒，表示有來台灣一定會去吃，「太有水準，是此生必吃一次的餐廳。」

Sonny的YouTube頻道擁有263萬粉絲，他日前來台灣拍片開箱吃到飽餐廳，其中一間就是台灣最貴的buffet「饗A Joy」，他品嘗了各種餐點，直呼海鮮、生魚片相當豐盛，高檔食材應有盡有，對於烤帝王蟹腳更是讚不絕口；而且覺得用餐環境也很棒，不會人擠人或是太混亂。

影片上線3周已超過188萬人次觀看，儘管午餐時段每人要價3608元，但因為國外物價較高，國外網友直呼「這價位能吃到這麼高檔、有水準的食材，真的很吸引人」、「下次去台灣一定會去探訪」。

有網友將影片分享到Dcard，也引起許多討論，內行網友直言，國外的吃到飽餐廳菜色比較單調，價格也貴，台灣的吃到飽很豐富，還能吃到異國料理；有過來人表示，「目前在澳洲打工度假，吃過幾家吃到飽，認真覺得台灣吃到飽餐廳CP值真的超級高。」