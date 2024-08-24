雲林莿桐鄉昨（23）日發生一起兇殺案。一名6旬歲張姓男子疑似為了爭家產與弟弟發生口角，持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成輕重傷送醫。警方獲報後當場將張男逮捕，並緊急將3名傷者送醫，警方訊後將移送地檢署偵辦。

根據調查，張男多年前分得百萬家產，但疑似嫌不足，曾多次前往弟弟商談土地分產，多次與弟弟發生口角，昨晚又前往弟弟家談判，疑似因遭拒後一言不合起，拿出一把長刀追砍弟媳與姪女。

據了解，行兇的張男家住台北，昨晚8點半前往弟弟家討田產，持刀刺傷52歲的弟媳、25歲的大姪女、20歲小姪女，傷口在肩膀、腹部、手部。

據指稱張男先前已分得現金家產，但仍不滿足；其弟照顧母親、妹妹，獲鄰里讚許。幾個月前就已發生過張男到弟弟家爭吵，還動手打破窗戶。昨晚持刀到到弟弟家鬧事，在家中刺傷弟媳與一名姪女後，另一名姪女逃出門外，但張男卻抓狂自後方緊追50公尺，這時接到報案的警力正好趕到場前往壓制，並奪下他手上的長刀械後逮捕，帶回饒平派出所偵訊。