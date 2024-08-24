塑膠微粒如何進入人腦

根據一項研究顯示，2024年初收集的人腦解剖樣本中，含有比8年前樣本中更多的塑料微碎片。

CNN新聞網23日報導，研究首席作者、阿布奎基（Albuquerque）新墨西哥大學（University of New Mexico）藥學系教授坎彭（Matthew Campen）說，在平均年齡約45或50歲的尋常人腦組織樣本中，塑料濃度是每克有4800微克，或是約占重量的0.5%。「與2016年的解剖腦樣本相比，這數值高出約50%，」坎彭說，「這意味如今我們的大腦99.5%是腦組織，其餘則是塑膠。」

然而，未參與研究的羅格斯大學皮斯卡特维分校（Rutgers University in Piscataway）藥理學和毒理學副教授絲泰普頓（Phoebe Stapleton）說，這只顯示了腦組織暴露在塑膠微片下的狀況，並未提供有關腦損傷的資訊。

她指出，目前並不清楚，這些微粒實際上是流動的，進出大腦，還是聚集在神經組織中，並引發疾病。絲泰普頓說，需要進一步研究，以了解這些微粒如何與細胞互動，以及是否會造成中毒。