男子阿國指控父親阿華（均化名），在他出生後均未盡養育之責，且對他的母親家暴，後來母親無力負擔父親在外花天酒地的費用，父親就在1995年離家後再也無音訊，他是母獨力扶養長大，不滿父親對他不聞不問，也未曾扶養費用，因而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿華辯稱，他現在住在長照機構，本身不僅中風還有失智，並且有視覺及聽覺障礙，因此他真的無法確認，是否有扶養過阿國，請法院依法辦理。

法官考量，阿華視是阿國的父親，他因罹患血管型失智及中風，已經生活無法自理，現安置於老人照顧中心。依據調閱阿華所得資料顯示，阿華在2022、2023年所得均為0元，雖然有房地數筆，但財產總額僅31929元，堪信已無謀生能力，名下有產已不足以維持生活。

阿國的母親到庭證稱，她與阿華在1973年結婚，於2014年離婚，共育有2名子女，但是長子已經過世，婚姻期間阿華都不顧家庭2個孩子都是她獨自照顧，阿華白天都在睡覺晚上就出門，並且阿華很喜歡賭博，每天都會跟她拿6000元，若不給就會打她。

阿國的母親表示，1995年她搬到南部居住，搬離之前阿華說要出外打拼，但是就此未再回來，1999年長子辦婚禮時，她曾通知阿華，但阿華僅稱「那是你們姓X的事情，跟X沒有關係」。阿華在2011年退休後，雖有到南部與她一同居住，但僅一周後便回台北。阿華的女友更是要他盡快離婚，阿華雖然有賺錢，但都在養外面的女人。

法官審酌，阿華在阿國成年之前，依法負有保護教養及扶養的義務，但卻無正當理由未盡扶養義務，阿華所為實有違為人父應盡之義務。日前依法宣判，阿國乞求免除對阿華之扶養義務，洵屬有據，應予准許。可上訴。

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