台灣少子化嚴重，除了低薪、高房價導致外，不少女性擔心生產後沒了工作也是一大問題。一名新手媽媽泣訴，在公司辛辛苦苦花了9年的時間才升上主任，沒想到就因為請了6個月的育嬰假，復職後竟被貶為坐櫃檯的，讓她怒吼「好不甘心，好後悔生小孩」。

一名新手媽媽近日在「匿名公社」表示，辛辛苦苦在公司熬了9年，好不容易才當上主任，前陣子因為生產需求請了育嬰假，公司同意保留職位，但不保證會在原單位，沒想到6個月後辦理復職，竟被調去坐櫃檯的。

「請育嬰假是什麼天大的罪過嗎？」原PO怒吼，復職後職位、薪水都狂降，公司還說完全合法，若不滿可自行向勞工局申訴，「完全不講情面，好像我活該一樣，當初的代理人直接坐上我的位置，好不甘心，好後悔生小孩」。

其他人則說「公司可能想讓你自動離職，畢竟不是每家公司都可以等6個月」、「我育嬰留停，公司只有請人代理工作，沒把我搞掉」、「知道妳花了9年很不甘心，但想想新生活吧，也許櫃檯這份工作能讓妳準時下班，有時間陪小孩」、「我請育嬰假的時候就有想到這件事，所以直接面試找新工作，復職時直接提離職」、「降職好像有違法，建議妳查一下或諮詢專家」。