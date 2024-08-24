名媛夏黃廉盈因外型被封為「貴婦版大S」，3年前她與美商Supperclub創始人夏天倫閃電宣布12年婚姻，當時兩人表示好聚好散，未來還是家人會共同照顧小孩。未料，近日夏天倫突然意有所指開砲，不僅要求她將紅包錢還給小孩，還要求她去除冠夫姓，「把『夏』拿掉。妳不配掛我家的招牌」，而女方對諸多指控暫未回應，不知真偽，有待當事人說明。

夏天倫最近在「Threads」上表示自己有故事要說，沒指名道姓但批評：「什麼樣子的女人會趁孩子出國到孩子住的地方偷自己孩子多年存下來的紅包『裡面的錢』，之後難得帶孩子出門買東西還好意思跟孩子說『要記得還我錢喔』？」並表示某人傷了孩子的信任。

夏黃廉盈被封貴婦版大S。（圖／中時資料照）

接著，夏天倫又說：「什麼樣子的女人會剛離婚在孩子最沒安全感的時候消失2-3個月又突然說馬上要跟孩子吃個飯。孩子到了一直叫孩子拍照、換衣服、拍照、換衣服、拍照。吃完飯就把孩子丟回給前夫。」質疑有人用孩子炒作形象。

夏天倫發文暗批某人。（圖／翻攝自 Threads）

夏天倫指有人刻意炒作形象。（圖／翻攝自 Threads）

昨夏天倫直接點名「以下是我代表夏家向黃廉盈的List of Demand.」，喊話前妻4項條件：第一，把紅包錢還給孩子；第二，在所有自媒體上把冠前夫姓「夏」全部拔除；第三，不要在版面上秀出任何夏家人的照片；第四，未來要見小孩必須一個月前安排好，「其實以上的要求我這三年一直好好的跟妳談你不要。請盡快。我們都在等妳展示好媽媽的示範」，而夏黃廉盈對此至截稿前暫未做出正式回應。

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