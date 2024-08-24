陸國產氫能產品暴發式增長紅到國外，售價歐洲同類產品一半。（大陸央視）

大陸央視24日報導，2023年大陸「鋰電池、太陽能、電動汽車」三類新能源產品出口走紅，被稱為中國外貿「新三樣」。眼下，在全球降碳的大背景下，綠氫行業站上了新風口，作為水電解製氫領域的核心裝備——電解槽正在成為這一領域的出口「新力量」。製氫裝備暴發式增長，售價僅為歐洲同類產品1／2。

天山腳下，塔克拉瑪干沙漠北緣的庫車市，坐落著中國首個規模化利用太陽能發電生產綠氫的項目。近萬畝的太陽能電廠內，安裝了近55萬塊太陽能板，太陽能板產生的電能將直接傳輸到52台大功率電解槽中製成氫氣。

作為清潔能源的生力軍，氫被認為是第三次能源革命中的重要載體。而要想製造出氫氣，離不開關鍵設備——電解槽。

河北邯鄲一家電解槽生產企業研發生產製氫設備的歷史長達六十年，但年產量不過一兩百套，整個大陸國內市場體量不超億元（人民幣，下同，約合新台幣4.4億元）。隨著全球各國陸續制定「雙碳」目標後，2022年市場開始突變，製氫裝備呈現出暴發式增長。

中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司副總經理陳天山說：2022年至2024年，出口訂單都是100％的增長率，連續三年翻番。

突然暴發的市場熱情讓企業迅速擴充產能，從原來的年產能80台套增加至現在的300台套，還新建了占地4000平方米的廠房。本以為應對未來市場綽綽有餘，沒想到只用了1年時間就又達到了滿產狀態，生產計畫更是排到了明年2月，產品將陸續出口到美國、澳洲、加拿大、荷蘭、法國、德國、西班牙、印度等30多個國家和地區。

陳天山稱，計畫到2025年，產能擴大到1000台套以上，其中50％以上用來滿足國際市場的需求。

據瞭解，一套電解槽設備的出口價格在1000萬元至1500萬元左右，而歐洲的同類型產品售價多是中國電解槽的1倍，更高性價比、更穩定的可靠性和耐用性，成為中國電解槽走紅海外的主要原因。