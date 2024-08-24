調查局與美國聯邦調查局（FBI）合作，今年7月首度偵破台人向美國知名網站「創世紀市場」（Genesis Market）不法蒐購台人網路個資案，約談主嫌林逸松及2名共犯，林嫌事後遭北檢聲押獲准，但調查局資安工作站事後發現林嫌的辯護人杜姓女律師，竟利用陪偵機會，將偵查祕密洩漏給共犯，涉嫌洩密罪，昨（23）日兵分2路搜索，約談杜女到案，檢方複訊後以10萬元交保。

調查局去年6月間接獲美國聯邦調查局（FBI）情資，指設於境外的創世紀市場（Genesis Market）網站，非法販售台人個資。資安工作站接獲線索後，發現該網站註冊用戶除以網路匿蹤技術隱匿真實身分，並透過虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點，經縝密蒐證、交叉比對後，掌握主嫌林逸松、陳姓、虞姓共犯3人於創世紀市場網站，購買多筆國人使用之社群平台或蝦皮、露天等商用平台之帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。

資安站報請北檢指揮偵辦，分別於今年4月18日、7月2日會同新北市、台北市調查處及花蓮縣調查站執行搜索約談，現場查扣主機及電磁紀錄等證物，並約談林、陳、虞3嫌到案。檢察官複訊後，認定林嫌犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，聲請羈押禁見獲准，另諭知陳嫌20萬元交保，虞嫌2萬元交保。

但資安站事後從共犯的手機發現，竟有本案的偵查祕密，發現林嫌的辯護律師杜女，竟利用陪偵及聲押庭調閱卷證機會，將偵查祕密洩漏給共犯，昨展開偵查行動，約談杜女到案。