北市一名周姓老翁今年5月間在台北地院出庭時，對公訴檢察官出言不遜，經承辦法官出言制止不聽，因此遭法官命當庭逮捕移送偵辦。台北地檢署調查後，依違反法院組織法將他提起公訴。

檢方調查，周姓老翁在今年5月23日上午十點許，在台北地院第九法庭，由姚姓法官審理他的傷害等罪名的案件，當法官訊問周：「有何辯解？」周竟當庭供稱：「請公訴人主任檢察官，你剛才說，我有罵三字經，證據何在？你看我的態度說我有犯罪，我跟你講啦，你證據拿出來，不拿出來，我連你一起告！」等語。

法官當庭諭知「法官依據法院組織法及刑事訴訟法規定發警告一次，如果你再繼續用這種態度對公訴人的話，我們會當庭逮補」，發出維持法庭秩序命令後，周經制止不聽，竟再度供稱：「我跟你說，檢察官我跟你說，你這個位，沒關係，你不怕別人告，我知道你不怕別人告！」等語。

周姓老翁的發言導致妨害法院執行審理職務，姚姓法官遂於同日上午10點55分許，依刑事訴訟法第88條第1項規定，命法警當庭逮捕周男，解送台北地檢署偵辦。

檢方依法提起公訴，認定周姓老翁是涉違反法院組織法第95條妨害法庭秩序罪嫌。另周翁是滿80歲以上之人，依刑法第18條第3項之規定，請予以減輕其刑。