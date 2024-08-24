41歲鬼才歌手黃明志先前捲入許多爭議，昨(23日)媒體報導，他原定的15場巡迴演唱會無預警被砍，損失高達上億。昨他發文親自承認這件事，表示自從去年4月1日在台北小巨蛋開唱後，世界巡演就停滯了兩年，此外，他提及2年前推出的〈玻璃心〉被要求下架，自嘲：「怕到陰莖都在瑟瑟發抖」。

黃明志昨發長文，承認近年演唱會計畫取消，有人常問他被大陸當局封殺後是否有影響生活或工作？他承認有，並表示今年4月接到「相關人士」從柬埔寨打電話給他經紀人，接著用嚴肅語氣希望他們把〈龍的傳人〉、〈玻璃心〉的MV都下架，不做的話會有生命危險，也表示需要任何費用都好商量。

黃明志發文承認被要求下架〈玻璃心〉MV。（圖／中時資料照）

黃明志打趣說：「我當時真的害怕極了，怕到陰莖都在瑟瑟發抖... 但我想起爺爺幫我取的名字後面有一個『志』，他從小就要我當個有志氣的人，所以我當然拒絕啦！」。至於他到底能不能去大陸，黃明志寫下：「我『覺得』是可以的（雖然這幾年還沒有去過）。我認為我可以去的原因主要是最近中馬關係很好」。

黃明志坦言損失慘重。（圖／中時資料照）

最後，黃明志坦言去年在小巨蛋開唱後就接連碰到許多阻礙，因為許多不可抗力的因素被製作單位通知去其他地方的演唱會取消，但是周邊產品和演唱會服裝、影片特效都已經砸錢做好，「可算是損失非常慘重的，至於虧了多少錢就不說了... 反正說了你們也不會給我錢」，但幸好目前還有部分商演邀約上門，補貼了一點損失的費用，他也強調沒有要責怪任何一位合作夥伴，只是將目前遇到的狀況說出，他喊話如果願意合作的單位還是可以邀約，「現在萬事俱備，東風就快來了！」