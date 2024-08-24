在剛落幕的巴黎奧運男籃項目中，塞爾維亞漂亮擊敗上屆世界盃男籃金牌德國奪下銅牌，根據塞爾維亞當地媒體《Blic》爆料，身為陣中最有錢的NBA金塊中鋒約基奇，大方贈送每位塞爾維亞隊友一隻價值3.25萬美元(約台幣103.4萬)的勞力士名錶，總共花費35.75萬美元(約台幣1137萬)。

畢竟光是下季NBA薪資就高達約5142萬美元，這筆花費對於約基奇來說，恐怕根本不算什麼，卻充分展現他感謝隊友在巴黎奧運的奮戰心意，別忘記塞爾維亞曾在4強賽一度領先後來奪金的美國17分之多，要不是碰上史蒂芬柯瑞瘋狂三分火力爆發，塞爾維亞或有機會爆冷爭金。

約基奇在巴黎奧運也打出相當出色的個人表現，6場比賽下來平均可拿18.8分、10.7籃板及8.7助攻的接近大三元數據，只不過他雖然用這種贈送名錶方式感謝隊友，他自己卻對摘銅沒那麼興奮，因為他才回到塞爾維亞隨即前往賽馬場報到，畢竟他最愛的運動還是賽馬。