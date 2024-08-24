中國天氣網24日消息，8月23日是傳統炎夏三伏天「末伏」的最後一天，總體來看，大陸全國降水不多，仍處在間歇期；但高溫勁頭十足，四川盆地至湖北西南部一帶依然熱得凸出，截至23日16時，重慶、四川、湖北已有60多個網站達到40℃以上。中央氣象台24日06時發布高溫黃色預警和暴雨藍色預警。四川重慶陝西等8省區市部分地區最高氣溫可超過37℃。

24日為期40天的三伏天正式結束了。然而，四川盆地至長江中下游一帶高溫暑熱卻一時無法緩解。在強大的大陸高壓和副熱帶高壓控制下，未來幾天，仍會出現持續高溫天氣，中央氣象台繼續發布高溫黃色預警。

其中，24日，高溫天氣的範圍比較大，配合較高的溼度，基本上從京津冀往南的體感都會非常悶熱。周日，北方的高溫將縮減並告一段落，但南方的高溫還會持續。

中央氣象台預計，24日至27日，四川、重慶、陝西南部及關中、湖北、湖南、江西、安徽等地將持續高溫天氣，日最高氣溫普遍有35～37℃，四川、重慶等局地可達40～42℃；28日之後上述地區高溫天氣有所緩解，但四川、重慶等地高溫將持續至9月初。

總體來看，8月底前，四川盆地一帶高溫不僅持續時間長、強度強，而且高溫時間也很長，四川東部、重慶大部、湖北等局地每日高溫時數可達10~12小時，重慶局地甚至達到14小時以上。

還有「每逢周末就下雨」魔咒也十分折磨人。這個周末開始，北方的雨又要來了！中央氣象台8月24日06時發布暴雨藍色預警。

中央氣象台預計，24日至27日，西北地方東部、內蒙古西南部、華北、黃淮自西向東先後有中到大雨，甘肅中東部、寧夏中北部、內蒙古河套、陝西北部、山西中南部、河北西部、河南中西部等地部分地區有暴雨，局地大暴雨。

需要注意的是，在這輪過程中，由於低空有東南風和南風輸送水汽，北方還有偏東風帶冷空氣南下，因此冷暖空氣交匯將激發出強降雨。受強降雨影響，陝甘寧、內蒙古、山西等局地發生山洪、地質災害、中小河流洪水、城市內澇的氣象風險較高，尤其寧夏賀蘭山沿山、內蒙古河套和陝西北部需提高警惕。