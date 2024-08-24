立委鍾佳濱屏東服務處近日舉辦志工團登山活動，沒想到一群人上山後遭虎頭蜂群攻擊，41歲洪姓領隊送醫後不治。知名山岳攝影師及作家「雪羊」分享虎頭蜂專家「怪獸老師」的觀點，透露遭遇蜂群攻擊時，唯一解方就是回頭沿著來時的路狂奔，就算跑得比虎頭蜂慢，只要離蜂巢越遠，蜂群的攻擊性就會越低。

雪羊昨（23）日透過臉書粉專分享虎頭蜂專家「怪獸老師」的觀點，指出人類身上的味道不太會對虎頭蜂造成影響，虎頭蜂決定是否攻擊只有2點因素，第一是太過接近巢穴，第二是敵人率先展現攻擊行為，如丟東西、揮舞東西等動作。

怪獸老師表示，遇到虎頭蜂時最好避免驚擾、安靜離開，並以身體閃避的方式為主，絕對不要讓虎頭蜂停留在身上，若蜂群出現繞著人飛、鎖定跟隨甚至是攻擊行為時，一定要馬上回頭沿著來的方向撤退，且越快越好，「其它民俗傳說都不要亂信，那些都很危險」。

怪獸老師解釋，虎頭蜂追擊的距離，從最短的5公尺到最遠的100公尺都有，雖然人類奔跑的速度不一定能夠贏過虎頭蜂，但只要離蜂巢越遠，虎頭蜂的攻擊性就會越低；他也說明，虎頭蜂攻擊時會優先選擇頭部、眼睛與上半身，且穿著黑色、深咖啡、深藍色等毛料的衣著，蜂群會有更強烈的攻擊性，因為這類衣物與會攻擊蜂巢的熊、猴子類似，會導致蜂群錯認目標進而優先驅趕。