美國獨立總統參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）於美國時間23日宣布退選，轉而支持川普。沒多久，他就首次出現在川普的造勢會中，而他的行為也被家人批評為叛徒。此外，川普也說將要求小羅勃甘迺迪加入一個小組，負責調查慢性疾病、自體免疫疾病、自閉症、肥胖等。

《紐約郵報》報導，小羅勃甘迺迪在搖擺州亞利桑那州的退選記者會上說：「我不再相信，我有一條現實的勝選之路。」就在他宣布退選後沒多久，便現身川普的造勢會，當他走上台，群眾大聲歡呼他的名字。而川普也大讚他：「在過去的16個月裡，鮑比開展了一場非凡的競選活動，他緊追在後，我不喜歡這樣。」

川普接著說：「他的競選激勵了數以百萬計美國人，提出了這個國家長期以來被忽視的關鍵問題，並將來自不同政治派別的人們凝聚在一起，開展一場積極的競選活動，其基礎是他父親羅伯特·甘迺迪的美國價值觀。」

而小羅勃甘迺迪則解釋說，在7月13日賓州巴特勒發生暗殺事件後，他與川普的初次對話中，「我們討論的不是讓我們分歧的價值觀，因為我們並非在所有事情上都達成共識，而是討論將我們聯繫在一起的價值觀和問題。」而他談到的問題之一，就是提供安全食品和結束後新冠疫情的影響。

川普在邀請小羅勃甘迺迪上台之前說，他將要求小羅勃甘迺迪加入一個小組，該小組將調查「數十年來不斷增加的慢性健康問題，包括自體免疫疾病、自閉症、肥胖和不孕不育等」。

小羅勃甘迺迪在演講中說，川普告訴他，他希望「結束新保守派對美國外交政策的控制」，並減少美國在海外軍事存在的規模。他補充說，兩人一致反對審查制度，這也是他的競選核心議題。小羅勃甘迺迪多次批評拜登政府與社群媒體公司聯手，打擊網路錯誤訊息。

不過，小羅勃甘迺迪結束演說時，並未明確表示他支持川普。可是當他完成演說後，競技場周圍張貼了海報與橫幅布條，上面寫著「小羅勃甘迺迪支持川普」。