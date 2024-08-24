俄羅斯女將卡琳絲卡雅。（美聯社資料照）

義大利球王辛納（Jannik Sinner）的禁藥風暴招致澳洲名將基瑞歐斯（Nick Kyrgios）的嚴詞批評，基瑞歐斯Ｘ文寫道：「荒謬，無論這是意外或是蓄意的，你兩次被驗出違禁藥物，你就應該被禁賽兩年，你的表現是被強化過的。」辛納辯稱是物理治療師按摩時在手指上誤噴類固醇所導致，基瑞歐斯回嗆：「意外？你們真的相信這種事？拜託。」

一些網球迷嘲笑基瑞歐斯是挾怨指責，因為基瑞歐斯的前女友、俄羅斯女將卡琳絲卡雅（Anna Kalinskaya）如今投入辛納的懷抱，讓基瑞歐斯看辛納特別不順眼。話雖如此，基瑞歐斯4年前就和卡琳絲卡雅分手，她最近幾個月才開始與辛納交往。

英國選手布洛迪（Liam Broady）寫道：「無論辛納有沒有打藥，這都是不對的，許多選手歷經相同的事，他們得等幾個月甚至幾年才能獲得清白。現在這個情況看起來不太光彩。」

羅馬尼亞女將哈麗普（Simona Halep）2022年10月遭驗出禁藥，2023年9月被宣判禁賽4年，她上訴國際體育仲裁庭，打到今年3月才成功解禁。

國際網球公正調查機構宣布辛納不必禁賽的判決，世界反禁賽組織與義大利反禁藥組織仍有權利上訴。