盧豐華說，台南市北門區錦湖里醫療資源不足，民眾要到最近的診所，距離超過6.5公里。（張毓翎攝）

行醫超過30年的盧豐華，從成大醫院退休後，去年開始到醫療資源不足的地區駐診，造福許多不方便出遠門就醫的長輩，1年多下來，村子的人都漸漸認識他，看到會熱情地喊：「盧醫師好！」雖然偏鄉醫療路途遙遠，耗費很多時間在交通上，但他說，每周一次來巡迴服務，呼吸好空氣，又能走動、思考，對他而言是一項最好的運動。

盧豐華過去曾擔任成大醫院的家庭醫學部主任、社區健康照護中心主任、高齡醫學部主任，有豐富的老年醫療經驗，前年8月退休後，在台南市區開了一家居家醫療診所，並從去年開始每周四到台南市北門區錦湖里內的4個聚落巡迴駐診。

盧豐華（第一排右四）從去年開始每周四到台南市北門區錦湖里內的4個聚落巡迴駐診。（本報資料照片）

所謂「醫療資源不足地區」指每位登記執業醫師所服務的戶籍人數超過2600人，與原開業西醫特約院所不同村里且距離1.8公里內無診所。北門人口數9000多人，區內只有2位醫生，等於1位醫生得服務將近5000人，尤其在錦湖里，民眾要到最近的診所，距離超過6.5公里。

盧豐華說，以前就希望退休後能做一些有意義的事，因緣際會，在健保署南區業務組組長林純美的極力說服下，同意到北門執行巡迴醫療，目前駐診的4個地點都在宮廟內，這些宮廟有如「社區的厝」，民眾步行即可到達，很便利。

盧豐華提到，雖然每周得開1個多小時的車程來北門，路途遙遠，就診人數也跟都會地區有很大落差，不過他總抱持著來運動、度假的心態，依據他的能力，好好專心、照顧病患，其實「愈做愈開心」，有時有的長輩只是想有人關心，他也樂於當他們的醫療諮詢對象，把服務做到位。