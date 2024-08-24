民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風暴，北市府時期三大案、妻子陳佩琪看1.2億豪宅，爭議不斷延燒。對於過去曾指出，柯在春聯上寫下「亢龍有悔」是凶兆的美麗島電子報董事長吳子嘉指出，「亢龍有悔」就是「前無去路」，這是柯文哲自己選擇了自己的爻辭，柯已經沒路走、玩完了。

民眾黨主席柯文哲2日出席龍年春聯小物記者會時，現場揮毫寫了「見龍在田」、「飛龍在天」、「亢龍有悔」等春聯。（截自民眾黨YT直播）

民眾黨今年2月舉行年節小物記者會，柯文哲當時拿起毛筆，親筆揮毫寫龍年春聯，但還自己寫出「見龍在田」、「飛龍在天」、「亢龍有悔」等春聯。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑昨（23日）在節目驚呼，現在對吳子嘉的景仰如滔滔江水，當時柯文哲寫下「亢龍有悔」，大家都以為沒什麼，但那時候吳子嘉就已經說「完蛋、這是非常嚴重的凶兆」，因為飛龍在天之後就是亢龍有悔，要倒楣了！

吳子嘉也說，當時只覺得柯文哲中文程度不好，現在就能理解「亢龍有悔」就是「前無去路」，他也唸出《解讀易經》書中解釋：「亢龍湘對於初九的潛龍，達到另一極端。在物極必反的原則之下，必須周而復始，亢龍則前無去路，高處不勝寒，所以有悔。」

吳子嘉直言，不知道是哪個笨蛋幕僚建議柯文哲寫「亢龍有悔」，讓柯文哲深陷凶兆還不自知，現在柯就是亢龍有悔，前無去路，沒有去路就只能被困住，「只有土城跟龜山可以走，他沒路走了！」

吳子嘉說，當時不理解柯文哲春聯寫「亢龍有悔」，只以為是草包、中文不好，後來一想才發現可能是上天給的隱喻，是柯文哲自己選擇了自己的爻辭、自己的卦，前無去路、要被抓去關了。

吳子嘉也提到，下禮拜立法院即將開議，這是柯文哲的關鍵時刻，不管動不動都會有很大問題，下禮拜後悔也來不及，因為前無去路就是這個爻的重心，盛極而衰，柯文哲的人生已經結束了，這是他自己挑的，如果柯有看《解讀易經》的話就會知道，「柯文哲你完了」。