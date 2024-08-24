台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢等和刑警局警政監林明佐涉洩密收賄案，檢調查扣總價值約41億5304萬元不動產、名車、現金等財產。其中驚現陳政谷收藏的一只價值3200萬的超級珍稀「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，讓檢調大嘆陳政谷財力驚人，花4451萬收買林明佐，根本就是只花九牛一毛買護身符。

檢調查扣的這只稀世名錶，號稱是世界上第一款「會開花」的錶，其正式名稱是「RM 19-02 Tourbillon Fleur」飛行陀飛輪腕錶，是在2015年於瑞士日內瓦高級鐘錶展（SIHH）中首度發表公開問世。

這款腕錶以一朵玉蘭花為主題設計，放置在7點鐘位置，5片手工雕琢與繪製的花瓣，將一顆飛行陀飛輪包裹在花蕊之中。包裹陀飛輪裝置，按下9點鐘位置的按鈕，玉蘭花會定時或按照要求徐徐綻放，再輕輕闔起，表現形式為世界中表示上首見，因此相當稀奇，目前世界上擁有這只名錶者也都低調未曝光。當年在日內瓦鐘錶展中，開價約台幣3200萬元引起眾人驚呼。