來自土耳其的男藝人吳鳳，來台發展18年，已於2018年取得中華民國國籍。昨(23日)他有感而發，分享來台灣18年的點點滴滴，自信地喊：「我是台灣人，也很愛台灣。」
吳鳳回憶，18年前剛從桃園國際機場大門出來時，對台灣的第一印象是天氣悶熱，後來慢慢習慣美食、文化等，每天都在學習新事物，中文也愈來愈流利。不過，待了一段時間後，曾因為過著辛苦的生活而落下眼淚，也覺得孤單、想家，動了回家鄉的念頭。最終，吳鳳沒選擇放棄台灣夢，咬牙堅持下去，克服所有的困難。
如今，吳鳳回頭看過往的辛苦歲月，覺得這一切都是使他更有自信、能力的養分，「18年在台灣！真的很不可思議！沒想過有一天我會住在台灣這麼久，也沒想過我會娶台灣老婆，還生兩位女兒！人生就是充滿著驚喜，台灣給我很多快樂，很多機會，包含找到工作、創業、上舞台、得金鐘獎等等！說真的精彩的日子太多了。」
吳鳳真心感謝這片土地18年給予的一切，他很努力回饋社會，幫台灣宣傳到國際，尤其希望更多土耳其人認識台灣，建立屹立不搖的友誼。最後，吳鳳感性地說，2006年剛來台時，他確實是老外，但現在可不一樣了，「我現在可以很有自信的喊：我是台灣人，也很愛台灣！」
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