多數新婚夫妻都會出國度蜜月享受兩人世界，一名網友表示，有位女同事婚後與另一半遊歐洲60天，結果回台灣就離婚了，女方認為對方連簡單的事情都處理不好，不必再浪費時間，原PO聽完超驚訝。

一名網友在Threads發文表示，有位女同事婚後和老公環歐度蜜月長達60天，沒想到最近回台灣後就離婚了，因為女同事認為「旅遊這麼簡單的事情都弄不好，不必浪費時間一起走下去。」原PO聽了震驚不已，同時也覺得女方如此果斷超級帥氣。

有網友質疑，該名女同事婚前都沒和對方一起旅行嗎？對此原PO認為，婚前旅遊可能沒像蜜月一樣相處這麼久，時間拉長就看到問題了。

不少網友直言，旅行是感情的照妖鏡，不論跟誰出國旅遊60天，難免都會吵架，「蜜月60天算是修行的程度了」、「我覺得60天就算是結婚很久的夫妻也可能會吵到離婚」、「突然覺得婚前應該先跟伴侶去海外長期旅行，能更快分辨出對方是否適合相伴一生。」