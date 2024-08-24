TSR全國機車錦標賽邁入20周年，24日、25日兩天於彰化溪湖賽車場舉行「夏的賽車祭典」，帶來今年的最後一站賽事，將展現出前所未有的規模與熱情，邀請來自亞洲各國20多位頂尖選手齊聚一堂，參加這場為期兩天的賽車盛會，相當受歡迎的小車手JUNIOR組，7歲好手陳子龍要再次挑戰雙料冠軍。

24日賽程以打檔車為主，在競爭最激烈的BIKE A組屬打檔車錦標賽的頂級組別，本季老將鄭力升在第4站復出就封王，展現了他作為王者的實力，本站他將面臨來自台灣、泰國及日本頂尖選手的強力挑戰，包括之前拿下分站冠軍的「小熊」黃俊陽，以及在日本地位崇高的實力老將岡田義治，以及來自泰國的年輕小將劉本蓬（Peerapong Luiboonpeng）、本賽季全年出賽的昆海（Atith Kunghae）和昆普（Theetawat Kunphoo）。

第二天25日以全球速克達賽事最高殿堂為主，競爭最激烈等級最高的125A組賽事中，今年的前兩場比賽分別由詹博堯和游瑋倫奪下冠軍，這也是他們兩人首度在該組別中奪冠，但這次將有來自菲律賓和日本的6位好手同場較勁，台灣選手要把冠軍留在台灣的壓力不小。

至於給小小車手發揮的JUNIOR組一直是TSR賽事中最受歡迎、收視率最高的組別，年僅7歲的陳子龍本季只要上場的機會都會報名參賽，已經分別在JUNIOR 1及JUNIOR 2兩個組別奪冠，成為最年輕的雙料冠軍，在本季最後一站賽事，他要再次挑戰自我，參與兩個組別的賽事，期待能再度奪下雙料冠軍。