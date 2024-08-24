台中市市警局一分局大誠分駐所警員江孟修，榮獲市警局113年4至6月份，受理民眾報案服務態度績優人員，並於前天（22日）由警察局長李文章親自頒贈獎盃，並稱讚警員江孟修，充分展現卓越的工作表現，堪稱同仁表率。

據了解，警員江孟修在警察工作累積了10年的豐富經驗，特別是在外勤工作中，面對諸多未知挑戰和潛在危險時，始終能夠保持冷靜，並有效應對各種突發狀況，圓滿完成所有任務。處變不驚的應變能力，以及為民服務的積極態度，讓他榮獲此次殊榮。

此外，江孟修還擔任警專實習生駱涵煜的指導員，在2個月的實習期間，不僅親自帶領參與各類實務工作，更以其豐富經驗，還有積極的工作態度，深深影響了駱涵煜。

實習生駱涵煜表示，能夠跟隨這樣一位優秀的師傅學習，是一個難得的機會。儘管這2個月的時間並不長，但她從師傅身上學到了，如何面對警察工作的各種挑戰，還有如何堅持服務民眾的精神。這段經歷大大激發了她，對於未來警察生涯的熱情和憧憬。

第一警分局長鍾承志於昨（23）日實習期滿之際，勉勵所有警專實習生在未來的工作中，將學校所學與實務工作緊密結合，並將從實習指導員身上獲得的寶貴經驗運用於未來的警察生涯中，承擔起人民保母的重責大任，建立自我的從警價值，在這些經驗的積累下，實習生們將能夠成為未來優秀的警察，為社會治安做出更大貢獻。