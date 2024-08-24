台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢等和刑警局警政監林明佐涉洩密收賄案進行搜索時，查扣名下存款及現金就高達16.3億，調查人員足足清點了2天，還燒壞2台點鈔機，讓人咋舌。

調查局航業調查處高雄處查扣此案相關贓證物，包括25筆房地產、14億7千餘存款、現金1億6023萬元、豪車19部，總價值約41億5304萬元，是調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

最特別的，現場搜出一顆陳政谷私藏價值3千2百萬元的Richard Mille在日內瓦高級鐘錶展（SIHH）發表一款稱為「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，還有價值20多萬元的麥卡倫威士忌名酒及大批金飾，辦案人員在台中清點查獲現款，即花了兩天，燒壞兩台點鈔機。

調查局指出，被告陳政谷為九州集團總裁，該集團前身即是天下博弈網站，他指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，從2017年起至2023年5月止，以旗下多家公司開發之OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，多次轉帳的方式，向賭客收取約438億餘元賭金，該詐欺集團利用該系統，收取詐欺不法所得約1853萬餘元，從中進行洗錢從中抽成收取水錢。

調查局指出，九州集團的犯罪手法是利用第三方支付公司，提供賭博網站及詐欺集團金流服務，協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，再將這些虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，待會員款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶之人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，進行洗錢，金額達400多億元。