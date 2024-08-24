美國財政部當地時間23日對被控在俄烏戰爭期間支持俄羅斯的400多家實體實施新的制裁，拜登政府也把123家公司加入美國的出口管制清單，其中包括42家中國公司和63家俄羅斯公司。

據美國財政部發布的新聞稿，美國在24日烏克蘭獨立日前夕宣布了上述制裁，制裁目標是位於俄羅斯、歐洲、亞洲和中東的公司。這些公司被指控幫助俄羅斯規避美國制裁，並助推俄羅斯的侵烏戰爭。

拜登政府也把123家公司加入美國的出口管制清單，依照規定，供應商在向被納入清單的公司運送物項之前，必須先取得許可證。根據在《聯邦公報》（Federal Register）發布的通知，包括42家中國公司和63家俄羅斯公司被列入清單。

據美聯社、路透報導，美國一再就北京向莫斯科提供支持俄羅斯國防工業基礎及其侵烏戰爭的工具機和技術而警告中國。中國則表示沒有向俄羅斯提供對烏戰爭的武器，但是為其所說的中俄之間的正常貿易進行了辯護。

美國財政部也就與俄羅斯金融機構的海外分支或子公司，包括那些未被制裁者的任何生意往來而向「外國監管人員和金融機構」發出了警告。聲明說：「財政部有一系列可使用的工具，來回應規避制裁新管道的建立」。

聲明援引美國副財長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）的話說，透過實施新制裁，財政部繼續「落實」美國總統拜登和七國集團（G7）其他元首做出的「承諾」，「打亂俄羅斯軍工基礎供應鏈和支付管道」。

他補充說：「世界各地的公司、金融機構和政府需要確保他們沒有支持俄羅斯軍工供應鏈。」