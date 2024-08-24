在哥倫比亞進行的U15世界盃棒球賽，中華隊在超級循環賽第2戰投打發揮都不理想，前4任投手共投出9次四壞球保送，打線沒能有效串連，終場以2比8不敵波多黎各，複賽戰績2勝2敗，與哥倫比亞之戰成為晉級關鍵。

中華隊在複賽首戰扳倒日本隊拿下重要1勝，只要再贏波國幾乎就可以確定鎖定冠軍戰門票，可惜此役開賽投手表現就不理想，先發投手余念孝一登板就投出連續2次四壞球保送，1出局後又被敲安打先掉1分。

此時中華隊立刻換上吳昊翔仍採不住煞車，登板又是連續2次四壞球保送再掉1分，沒解決任何打者留下滿壘危機，吳壬睿又因為1次四壞球保送、被打2支安打，中華隊開局就狂失6分陷入落後。

中華隊前5局都受制波多黎各先發投手壓制，直到6局下才靠連續3支安打及對方守備失誤追回2分，最後反撲未果，以6分差吞敗，目前複賽2勝2敗，日本隊及波國則是3勝1敗並列第1，中華隊想要前進冠軍戰，最後一戰對戰哥倫比亞勢必要全力搶勝，還要寄望其他隊幫忙拉下日本跟波國。