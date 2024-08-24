【全程字幕】自曝買億元豪宅「不是困難事」 柯文哲講白了：我也不用去裝窮 @ChinaTimes

【LIVE直播】假帳怒火無窮盡 柯文哲最新回應

柯文哲今（24）日受訪時回應指出，他和陳佩琪都是台大畢業的醫生，工作30幾年，要買一億元房子，不是很困難的事情。（李奇叡攝）

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪也被爆去看1.2億元豪宅，雖陳本人已發文說明看房過程，但外界相關議論持續延燒。柯文哲今（24日）上午接受媒體聯訪時回應指出，工作30幾年，「坦白講要買一億元房子，對我們來講不是困難事情」、「坦白講我也不用去裝窮，本來就買得起」。

針對看房一事，媒體詢問柯文哲「被質疑過去高喊居住正義，現在私下買豪宅，言行不太一樣？」他回應，我們夫妻都是台大畢業的醫生，工作30幾年，「坦白講要買個一億元房子，對我們來講不是困難事情」；至於新竹農地，他強調一定會處理，不會像賴皮寮拖著。

柯文哲也說，「買房事情，坦白講我也不用去裝窮，本來就買得起，現在住的房子賣到6千多萬元應該沒問題」，在杭州南路還有一間舊公寓，湊一湊是夠的，陳佩琪去看房子，後來他不大願意買，認為何必把一生資產灌在一棟房子，講到最後，「這只是陳佩琪心裡在想，我都一直沒有同意，我說你買得起我也住不起。」

柯文哲也提出疑問，台灣人口明明減少，房子越蓋越多，按照供需，房價應該要掉，但北市房價真得太貴，買不起也住不起。媒體追問，外界質疑有沒有拿選舉補助款買房？另外名嘴也說，為什麼兒子買兩房？柯文哲回應，兒女當然會規畫，這種買房子的事，一定不會是他在煩惱，是陳佩琪自己在想。不過還是那句話，就是「去看一看」，當然陳佩琪有他的想法，但若把一生的錢全部卡在房子上、變屋奴，他覺得划不來。