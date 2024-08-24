男子阿國婚後12年發現妻子小萱（均化名），竟然與男子阿華（化名）出遊並泡溫泉，2人還發生性行，之後更有「無套」性關係，阿華還竊錄性愛影片，甚至還違反小萱意願，以異物侵入她的下體，而且他們的對話包含大量色情內容。阿國不滿婚姻遭到嚴重破壞，憤而對阿華提告求償精神慰撫金100萬元。

法院審理，阿華辯稱，他與小萱過去僅是臉書好友，單純的朋友關係，已經有10年並未聯繫，直到2023年小萱主動聯繫，雙方就加LINE好友，並且重新開始互動，小萱則是積極與他分享生活瑣事，更詢問他是否有空見面。而2人會會發生性行為，都是因為小萱主動。

法官檢視阿華與小萱的 對話紀錄，阿華：「上次你背對著我搖那樣舒服嗎」、「大力頂你可以嗎」、「想要射在妳小嘴」、「想看妳的奶跟屁股」、「想不想我的鳥鳥」、「妳乾乾的時候插進去一下子就濕了耶」、「妳坐下來一下子我大腿整個都是妳的淫水」、「想要妳這樣舔我」....。

小萱：「親愛的」、「想見你」。阿華：「好想要妳吞我的肉棒」、「用肉棒幫妳洗」…「慢慢插到陰道口讓妳受不了」....。

法官認，依據對話內容，阿華與小萱有親密交往、互動，還有充滿性暗示挑逗言語，甚至於發生性行為，顯然逾越一般社交分際，超出異性間的互動界線，無從為社會通念予以容忍，導致阿國精神受有相當程度之痛苦。

法官審酌，阿華與所為的侵權過程、不法侵害配偶權之情節、阿國所受精神痛苦程度等。日前依法宣判，阿國請求阿華賠償損害，以50萬元為適當，應予准許。可上訴。