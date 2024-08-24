PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，下週台股重點主要在本週末的美國聯準會主席鮑爾對9月降息預期的談話，以及28日登場的AI龍頭輝達財報，因此本週台股轉趨保守，加上成交量能不足，不利於突破上方套牢區，原本收復季線又得而復失；整體來看，台股自8月低點累積反彈超過2300點，短線面臨技術指標修正，故震盪難免。

柯鴻旼認為，股市對於輝達之前晶片延遲出貨利空多已消化，且延遲出貨並非不出貨，目前市場預期晶片量能明顯上升須等到明年上半年，因此只要下週輝達繳出亮眼財報，並對GB200有更明確的敘述或是對AI題材其他的應用出現，反映AI成長趨勢不變，將能重拾市場信心，化解市場對於AI的疑慮，對整體台股AI供應鏈與投資氛圍帶來正向挹注。

另外，柯鴻旼強調，根據麥肯錫報告，生成式AI潛在可以協助各種產業額外產生2.6兆至4.4兆美金產值，而現在的趨勢才進入初階的AI Server佈建階段，回顧過往3G轉4G、4G轉5G的發展，都是基礎建設先行，再擴展至終端產品如PC、手機等，眼見現階段開始見到AI大廠陸續進入跟導入，這波AI的發展可望複製過去經驗，帶動AI相關供應鏈維持高速成長。

至於美國部份經濟數據不佳，柯鴻旼說明，雖然最新公布的製造業採購經理人指數(PMI)不及預期，萎縮速度來到年迄今最快，但服務業PMI卻連續2個月走高，顯示服務業活動穩步擴張，反映美國經濟的最大組成部分基本狀況仍佳，研判軟著陸機會仍大，而經濟數據的好壞，將為近期影響股市波動的因素。