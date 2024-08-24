該公司第二季營收為30.71億元，年增21.3％，第二季營業毛利率為18.9％，營業毛利較去同期增加45.2％至5.8億元，營業利益2.41億元，年增67.1％，稅後淨利2.66億元，年增101.4％，第二季營運表現三率三升，毛利率、稅後淨利率及每股盈餘，皆創公司上市以來同期最佳表現。
累計上半年營收58.34億元，年增28.2％，毛利率17.4％，營業利益3.96億元，年增72％，稅後淨利4.51億元，年增125％，每股盈餘6.08元。全年營運展望持續正向樂觀。
東科-KY(5225)公布第二季財報，單季稅後淨利2.66億元，年增101.4％，每股盈餘3.55元，上半年累計稅後淨利4.51億元，每股盈餘6.08元。
該公司第二季營收為30.71億元，年增21.3％，第二季營業毛利率為18.9％，營業毛利較去同期增加45.2％至5.8億元，營業利益2.41億元，年增67.1％，稅後淨利2.66億元，年增101.4％，第二季營運表現三率三升，毛利率、稅後淨利率及每股盈餘，皆創公司上市以來同期最佳表現。
累計上半年營收58.34億元，年增28.2％，毛利率17.4％，營業利益3.96億元，年增72％，稅後淨利4.51億元，年增125％，每股盈餘6.08元。全年營運展望持續正向樂觀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。