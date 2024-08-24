去年曾獲民眾黨提名為不分區立委第17名的前公視董事徐瑞希，近日為移工議題槓上黨內立委黃珊珊。她今（24）日進一步表示，黃珊珊助長財團剝削移工，嚴重衝擊她為移民工爭取權益的基本立場，幾經思考，她決定退出民眾黨。

徐瑞希今發文指出，年初她在一個偶然的機會發現，同黨立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工。為顧及黨內團結，她一再隱忍，直到最近，她進一步發現，黃珊珊竟主導提案立法，並擠下其他優先法案，超速送進立法院。

徐瑞希表示，她與民眾黨或黃珊珊已非僅理念之不同，而是嚴重衝擊到十多年來，她所從事為移民工爭取權益的基本立場。

徐瑞希表示，雖然她知道民眾黨正深陷選舉帳務爭議，主席柯文哲也給她其他的機會，但幾經思考，她仍決定退出民眾黨，並以行動自清外界的妄測，以為她之前的發文，是為爭取遞補立委而為。

徐瑞希說，她一向期待第三勢力能有突破發展，並且長期致力媒體改革，爭取第四權的獨立自主空間，只可惜苦無機會推動，甚感遺憾。

徐瑞希說，感謝民眾黨提名她為不分區立委，這代表民眾黨重視移民工權益。未來，她仍將在NGO，繼續為沒有選票的移民工爭取權益；也祝福民眾黨早日走出風暴、站穩腳步、重新出發。