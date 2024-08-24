Oh, fantastic news 🥳🥳🥳



A Czech company has come to the rescue by unveiling an inflatable F-16 fighter jet, complete with Ukrainian markings. These inflatable decoys, which are basically military-grade party decorations, are apparently key to Ukraine's cutting-edge defense… pic.twitter.com/V6q2YwcIkG — GreatGameInternational (@GreatGameIndia) August 23, 2024

就在烏克蘭獲取首批F-16後，一家捷克公司在由丹麥國防部採購和後勤組織（DALO）主辦的丹麥國防「工業日」（Industry Days）展覽中，秀出這款戰機的充氣誘餌。值得注意的是，它機身上有烏克蘭空軍標誌。而負責製造這款充氣戰機的，是已知提供基輔其他軍事裝備誘餌的「充氣技術」（Inflatech）公司。

《戰區》（The War Zone）網報導，這個全尺寸的灰色 F-16充氣仿真複製品包括透明的「座艙罩」、翼尖掛載和中線「油箱」。但目前還不清楚，這些 F-16 誘餌是否會運往烏克蘭，或廠商是否想靠機上的烏克蘭空軍徽章，以引發客戶對相關產品的興趣。

但有未經證實的報導傳出，美國提供了烏克蘭F-16餌機，還有報導說，烏克蘭工廠內也在打造F-16餌機。總之，烏克蘭戰爭導致對誘餌的需求激增，而充氣型誘餌只是解決方案之一。

Inflatech官網顯示，產品有30多種不同的充氣軍事誘餌。除了各式坦克、裝甲車和火砲外，還有多款戰機，如俄製Su-27和Su-30戰機，以及美製 UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機。Inflatech說，截至 2023年3 月，相關業務比前一年成長了30%以上，預計未來至少3—5年內，成長將繼續維持兩位數。

最近有報導說，俄羅斯聲稱，在蘇梅地區摧毀的美製 M270 多管火箭系統（MLRS），其實是烏克蘭部署的 Inflatech 充氣誘餌，但這些說法無法經獨立證實。

儘管首批F-16已抵達烏克蘭，但為數很少，據悉只有6名烏克蘭飛行員有資格駕駛，並可能只熟悉有限的任務。然而，莫斯科已懸賞擊落烏克蘭的F-16，而這更提高了保護這些戰機的必要性。

俄羅斯對停在地面的烏克蘭 F-16和其他戰機無疑構成了實際威脅，近幾個月來，一連串飛彈襲擊瞄準了烏克蘭空軍基地。事實上，F-16的脆弱性和高身價意味著，就算有更多戰機和飛行員可用，基輔也打算只將總數的一部分保留在國內。除了在烏克蘭境外供訓練的戰機外，它還會在歐洲盟國保持額外的戰略儲備，以維持戰備就緒狀態。