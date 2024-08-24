針對民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金風暴，民進黨立委王世堅昨（23日）感嘆不勝唏噓，更稱「柯文哲如果被羈押，自己就帶個便當去看他」。對此，柯文哲今天上午回擊，這是典型耍嘴皮、講風涼話，「要賭就賭大的，如果我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球，我們來賭大的。」
面對王世堅的說法，柯文哲接受媒體聯訪時回擊，這個吼，王世堅是典型耍嘴皮、講風涼話，當年也跟時任北農總經理韓國瑜講過這個話，韓也說要賭就賭大的，要不要吞曲棍球？「同樣的，王世堅不要講風涼話，要賭就賭大的，如果我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球，我們來賭大的。」
另外，王世堅昨也指出，當年民眾是因為「恨透帝寶、選給活寶」，所以柯文哲就當選，當選崛起後，人設就是希望為升斗小民、尋求公義，「結果你3次選舉有忠實年輕粉絲小額捐款」，現在帳務竟然不清、夫人又去看豪宅，「天啊，把事情連在一起，才會認為柯文哲可能法律上只是罰錢、輕判，但是在政治上已經自己判了自己死刑，達到社會性死亡」。
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