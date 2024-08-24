路透23日報導，最近的公開招標文件顯示，與中國政府有關聯的中國實體正在使用網路零售巨頭「亞馬遜」（Amazon）或其競爭對手提供的雲端服務，來獲取他們無法以其他方式取得的先進美國晶片和人工智慧（AI）功能。美國政府目前正試圖加強監管，限制透過雲端來獲取先進的AI晶片。

過去兩年，美國政府以遏制中國軍方的能力為由，限制向中國出口高階人工智慧晶片。然而，報導指，透過雲端來提供取得此類晶片或先進人工智慧模式的管道並不違反美國法規，因為只有商品、軟體或技術的出口或轉讓才受到監管。

路透查閱過去1年中國公開資料庫中發布的50多份招標文件，發現至少有11家中國實體尋求取得受限的美國技術或雲端服務。其中，有4家明確將亞馬遜網路服務（AWS）列為雲端服務供應商，不過他們是透過中國中介公司而非直接從AWS取得服務。

報導指，這些文件顯示了中國實體為獲得先進運算能力和獲取生成式人工智慧模型而採取的廣泛策略。這也強調了美國公司如何利用中國對運算能力日益增長的需求來為自己獲利。

研究公司科納士（Canalys）稱，AWS控制著全球近1／3的雲端基礎設施市場。國際數據公司（IDC）顯示，在中國，AWS是第6大雲端服務供應商。

根據3月份的招標文件，深圳大學花費近2.8萬美元購買了一個AWS帳戶，以訪問由輝達（Nvidia）A100和H100晶片驅動的雲端伺服器，用於一個未指定的項目。文件顯示，它透過中介機構獲得了這項服務。

這兩款輝達晶片用於為OpenAI的ChatGPT等大型語言模型（LLM）提供支持，而美國禁止向中國出口這兩款晶片。

之江實驗室（Zhejiang Lab）是一家開發大型語言模型GeoGPT的研究機構，它在4月份的招標文件中表示，由於其人工智慧模型無法從本土公司阿里巴巴獲得足夠的運算能力，它打算花費18.4萬元人民幣購買AWS雲端運算服務。但之江實驗室的發言人表示，該實驗室沒有完成此次購買。

對此，美國政府目前正試圖加強監管，限制透過雲端的存取。4月間，美國國會提出了一項法案，授權美國商務部監管對美國技術的遠端訪問。美國商務部表示，正尋求更多資源來加強現有的控制措施，限制中國公司通過遠程訪問雲端運算能力來獲取先進的人工智慧晶片。