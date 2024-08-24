Everyone knows that Luka Doncic and Nikola Jokic are close friends, but could this duo team up one day?



Dirk Nowitzki recently talked about this wild possibility, and if this were to ever happen, the rest of the league would be in shambles. https://t.co/DR0i8JtHpw — Noah Weber (@noahweber00) August 23, 2024

曾在生涯最後一個球季跟東契奇的菜鳥球季在獨行俠並肩作戰的退役球星諾維茲基，最近針對「東歐雙雄」東契奇、約基奇同隊打球發表看法，「我希望兩人能夠同時效力獨行俠，我不知道這可不可能發生，儘管兩人聯手可能性微乎其微，但假如真的發生，這將震撼整個聯盟。」

諾維茲基認為東契奇能跟約基奇的最大依據，就是兩人深厚的友誼，因為他們不僅經常在全明星周末混在一起，更在獨行俠遭遇金塊的每場比賽，都可看到兩人在場上竊竊私語、談笑風生模樣，如果這兩位打球無私且擁有優異組織能力的球星一起打球，他們將難以阻擋。

儘管約基奇手上早有一枚總冠軍戒指，也曾拿過3次年度MVP，諾維茲基認為約基奇仍是全聯盟最具統治力的大個球員，更在進攻專業度與對比賽的感覺相當出色，如果真的能跟東契奇聯手，這個組合將會成為變成未來其他NBA球隊的噩夢。

不過約基奇先前曾說過，假如他要跟東契奇聯手，那麼他只希望可以發生在金塊，可是東契奇還沒展現出任何想要離開獨行俠的跡象，就算東契奇也曾說過總有一天希望能跟約基奇聯手的話，看來這個超強「東歐組合」或許能在兩人退役之前成真。