大陸遊戲開發商近日推出首款國產3A大作《黑神話：悟空》，遊戲上後引爆熱潮，截至23日晚間9時已在全球賣破1000萬套，讓不少網友感嘆台灣實在輸太多。其實，台灣遊戲商過去也推出許多自創遊戲，甚至走在華人最前頭，但最後發現直接代理國外遊戲更好賺，才因此走下神壇。

《黑神話：悟空》作為大陸首款國產3A大作遊戲，正式推出前的預告片就讓全球玩家引頸期盼，正式推出後也獲得好評，短短3天全平台就賣破1000萬套遊戲，同時也讓不少網友感嘆台灣為何做不到，但其實類似話題早就已經是「月經文」。

不時就會有PTT網友提到，過去全球華人瘋玩台製遊戲，如《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》、《大富翁》等都是很經典的IP，如今雖然偶爾也有小工作室推出製作精良的獨立遊戲，但其他熱門的遊戲幾乎都是賭博類的產品，好奇「台灣遊戲是怎麼走下神壇的？」

其他人則說「發現代理好賺太多，就沒人要花資源研發了啊」、「問就是代理，看看天堂、楓之谷、RO」、「答案是代理，另外手遊那種經營模式出來之後，就更少遊戲商願意研發大作了」、「人家代理這麼賺，我幹嘛花錢做遊戲」、「台灣四大產業：博弈、詐騙、房地產、晶片」。