咖啡可說是現代人每日必備飲品，除了有助於提神醒腦外，胸腔暨重症醫師黃軒表示，近來有研究發現，喝咖啡還可抵消久坐帶來的死亡風險。然而，他提醒，咖啡並非人人都適合，並透過整理相關文獻列出其禁忌族群，其中包括心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、青光眼等患者，飲用時都要特別注意。

醫師黃軒在個人粉專發文表示，近來有研究發現，每天久坐6小時及以上且不喝咖啡者的死亡風險，是每天坐少於6小時且喝咖啡者的1.58倍。顯示出咖啡可抵消部分久坐帶來的危險影響。但要注意的是，不是所有人都適合喝咖啡，並整理出以下禁忌族群，以供民眾參考：

1、心血管疾病患者：一項針對喝咖啡對心血管系統急性影響的研究指出，大量咖啡因可能會導致心臟問題，包括心律不整和血壓升高。另外，有研究顯示，咖啡因代謝基因CYP1A2的變異，會影響喝咖啡與心血管疾病風險之間的關係，因此特定基因型的族群，過量飲用咖啡可能增加心臟病風險。

2、骨質疏鬆患者：一項研究回顧了喝咖啡與骨質疏鬆風險之間的關係，結果發現大量喝咖啡，可能與骨密度下降相關，特別是在鈣質不足的女性。另一個研究指出，喝咖啡會加速老年女性的骨質流失，特別是在具有特定維生素D受體基因型的女性。

3、糖尿病患者：一項針對咖啡對葡萄糖代謝及胰島素敏感性影響的研究指出，過量飲用咖啡，可能會干擾糖尿病患者的血糖調控。

4、愛喝酒者：研究發現，咖啡因可能掩蓋酒精的鎮靜作用，導致高危險行為增加，例如酒醉駕駛。

5、腎結石、膽結石：研究分析了咖啡、茶的攝取對腎結石風險的影響，結果發現高咖啡因攝入者，可能在某些情況下，會增加腎結石形成風險。另一項研究分析了咖啡、茶與膽結石疾病風險的關聯，結果顯示，咖啡因可能增加某些人群的膽結石風險。

6、腸胃疾病患者：研究表明，喝咖啡可能增加胃酸分泌，對胃潰瘍和胃食道逆流患者有不利影響。還有研究指出，大量飲用咖啡，可能增加某些人群胃癌和大腸癌的風險。另外，有研究發現，經常喝大量的咖啡，會對大腸激躁症及腸道微生物群產生影響，令大腸激躁症症狀加重。

7、貧血患者：研究指出，喝大量咖啡，會顯著降低非血紅素鐵的吸收率，特別是與鐵質食物同時攝入時，會增加貧血風險。

8、青光眼患者：研究探討了喝咖啡與原發性隅角開放型青光眼風險之間的關係，結果發現大量喝咖啡可能與增加青光眼風險有關。

9、失眠患者：研究探討了，在睡前不同時間階段，喝咖啡對睡眠的影響，結果發現即使在睡前6小時，喝咖啡也會影響睡眠品質，導致了失眠風險上升。至於喝咖啡對不同年齡族群睡眠的影響，研究人員指出，過量飲用咖啡，會對中年人群的失眠影響特別明顯。

10、兒童：研究回顧了喝咖啡對5～12歲兒童的影響，顯示可能會導致兒童注意力減退、焦慮增加及睡眠問題。另外，有研究指出，咖啡因可能對兒童學習記憶能力產生不利影響。

11、孕婦：研究探討了孕婦喝咖啡與流產風險之間的關係，研究人員發現，每日攝入200毫克以上咖啡因的孕婦流產風險增加。另一個研究發現，孕婦若喝太多咖啡，也可能增加低出生體重嬰兒、小孩出生容易有注意力缺陷過動症的風險。

黃軒說，喝咖啡確實有一些潛在的健康益處，但也需要適度飲用。不過，適量的喝咖啡，因個體差異而有異。一般來說，普通成年人每日喝咖啡，其咖啡因應控制在400毫克以內，相當於大約3～4杯標準咖啡（每杯約含100毫克咖啡因）。

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