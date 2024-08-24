大陸廠商遊戲科學（Game Science）開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》於本月20日上線，據官方公布，截至23日全平台銷量超過1000萬套，在大陸引發遊戲熱潮。電腦商場店家表示，因為該遊戲對電腦設備要求比較高，銷量徹底翻倍，直呼是「一隻猴子拯救整個電腦市場」。

據陸媒河南廣播電台民生頻道報導，自《黑神話：悟空》上線爆火候，電腦相關設備的銷量跟著暴增。河南鄭州的電腦商場商家透露，近幾日銷量是直接翻倍，因為遊戲真的太火。

有電腦商家分析，《黑神話：悟空》對於顯示卡的要求比較高，一張顯示卡大約在人民幣3000元左右（約新台幣13300元），所以組一台電腦，總價大概都在人民幣6000元（約新台幣26700元）、甚至人民幣10000元（約新台幣44600元）以上都很多。

商家也直呼，新遊戲上線也促進玩家更新、升級原有的老舊設備，「大家都在說，一隻猴子拯救整個市場」。

微博有數碼博主指出，與前幾年PUBG一樣，此次《黑神話：悟空》完美戳到絕大部分遊戲愛好者，且這兩年不論是遊戲還是軟體，很少有理由能說服玩家把電腦硬體設備升級，他自己也在考慮為遊戲升級電腦。