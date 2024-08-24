熱心民眾見狀，一擁而上，合力制伏康男，警方獲報趕抵，直接上銬逮捕康男。（新店警分局提供）

28歲康姓男子與30歲林姓前女友因有訴訟糾紛，23日凌晨，2人相約於小碧潭捷運站京站廣場談判，過程中未能達成共識，康男爆打林女，還拿出預藏的菜刀恐嚇林女。警方獲報，逮捕已被熱心民眾壓制的康男，並查扣作案用的菜刀，警詢後依傷害等罪嫌移送台北地檢署。

警方指出，康男、林女原為情侶關係，後因細故鬧翻，雙方對簿公堂；23日凌晨0時15分，2人相約在小碧潭捷運站京站廣場討論訴訟問題，過程中雙方爆發口角，最後未能達成共識，康出拳痛毆林女，打得她遍體鱗傷，更從背包裡拿出預藏的菜刀恐嚇林女。

熱心民眾見狀，一擁而上，合力制伏康男，警方獲報趕抵，直接上銬逮捕康男。林女先行至新店耕莘醫院驗傷，臉部、左手及腳有多處擦挫傷，後再製作傷害、毀損、恐嚇及家暴告訴筆錄，並申請保護令，康男則是下巴受傷。警方依規定扣押菜刀，交由偵查隊鑑識人員採證，警詢後依法送辦。