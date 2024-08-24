萬旭近幾年產品重心放在車用/儲能等領域，其中儲能部分，萬旭因取得大陸及歐洲安規認證，順利成為大陸青山集團旗下麥田能源儲能機櫃連接線主要供應商，由於下半年在手訂單仍有1.3億元到1.5億元，且公司近期可望再拿下新客戶商用儲能訂單，儲能產品成為推升公司今年及明年營運成長的重要動能。

除儲能產品訂單暢旺，萬旭攜手母公司萬泰科(6190)擴大美國市場網通相關業務，亦有望為公司營運增添新動能。

萬旭今年上半年稅後盈餘為332萬元，每股盈餘為0.05元，其中第2季受惠於儲能工控及車用產品出貨放量，毛利率、淨利率同步攀升，單季營業淨利1876萬元、稅後盈餘達1767萬元，同步轉虧為盈，遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘達0.24元，累計前7月合併營收為8.42億元，年增23.11%。

萬旭表示，公司營運谷底已過，下半年獲利將遠優於上半年，全年業績成長可期。