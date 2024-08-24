國旅持續低迷，昔日熱門觀光景點墾丁近年因住宿、物價太貴，生意一落千丈，今年暑假住房率剩下5成，飯店業者直呼「27年來最慘！」有網友認為，墾丁的物價已經不是一般小資族能夠負擔的了，好奇是不是要等到開放陸客來台才能救起來？對此，許多人直言「他們也是很精的，到日本旅遊都嫌貴了，怎麼還會去墾丁。」

「墾丁是不是只剩下陸客能救了？」一名網友在批踢踢發文表示，現在墾丁的物價已經不是一般小資族能負擔的了，是否只能等到開放陸客來台觀光才能救墾丁？不過原PO認為，這幾年大陸經濟也不好，陸客還能像一、二十年前那樣出手不看價格嗎？

話題掀起熱議，許多網友直言，沒有人會想被當盤子，「大陸人沒那麼笨，他們寧願去海南島、泰國普吉島或越南富國島」、「大陸人很精，別以為他們可以接受6片櫛瓜100元」、「去日本玩都嫌貴了，他們還會去墾丁？」

事實上，近日兩岸觀光已出現曙光，大陸福建開放個人或團體赴馬祖旅遊，台灣旅遊業也邀福建平潭百人團來台；交通部表示，歡迎陸客來台旅遊立場不變，目前對恢復陸客來台已做好準備，持續滾動式評估。