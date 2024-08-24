中華民國第64屆全國中小學科學展覽會23日公布得獎名單，新北市勇奪縣市團體獎第一名，其中全國第1名計7件，第2名計3件、第3名計11件，佳作13件、團體合作獎、鄉土教材獎及探究精神獎共計9件，共有42件作品獲獎，全國最多。

教育局長張明文表示，新北深耕科學教育有成，去年第63屆全國科展獲縣市團體獎第二名，今年不僅榮獲縣市團體獎第一名最高榮譽，沙崙國小更獲得國小組學校團體獎全國第二名，除此之外，學校有5件作品參加國展，其中4件作品分別榮獲1件第1名、2件第3名及1件佳作。

沙崙國小參展師生們分享，今年全國科展是非常難得的經驗，一場颱風突然襲來，原定在台南的兩天賽程改為集中一天完成，面對賽事突然改變，大家仍不鬆懈地加緊演練，沒想到最後實體比賽又延期改成線上舉辦。

為了線上評審，大家又另外投入三周時間，花費相當多心力在熟悉線上操作。即便過程曲折，仍未磨滅想繼續精進的心，希望未來隨著經驗累積，學習更多科學知識，發表更具創意的研究成果。學生也紛紛感謝師長們在艱難的時刻陪伴在旁，給予很大的支持和鼓勵，最終順利完賽並榮獲佳績，感到非常榮幸和開心。

教育局表示，新北市推動多項計畫支持各級學校發展科學教育，從「科學＋計畫」、「新北科學日」等活動向下紮根，以及STEAM相關科學競賽如8月IEYI世界青少年發明展比賽，10月國科會「科普環島列車」等系列活動；同時，為系統性鼓勵科學研究，從學生科學研究獎助計畫到辦理科展指導老師培訓、科展培訓工作坊及全國科展團隊培訓，邀請大學教授、資深專家教師提供專業諮詢，輔導師生參加市級及全國科展等各項科學競賽。