截至8月22日止，113年15家新上櫃掛牌公司中，有8家係屬5+2創新產業(6家生技醫療、1家綠色能源、1家文化創意)。

在創櫃板部分，截至8月22日止，113年新增申請及登錄創櫃板公司計34家，自創櫃板設立迄今，累計成功登錄創櫃板公司達233家，總籌資金額60.78億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。

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