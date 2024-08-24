截至8月22日止，113年15家新上櫃掛牌公司中，有8家係屬5+2創新產業(6家生技醫療、1家綠色能源、1家文化創意)。
在創櫃板部分，截至8月22日止，113年新增申請及登錄創櫃板公司計34家，自創櫃板設立迄今，累計成功登錄創櫃板公司達233家，總籌資金額60.78億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。
根據櫃檯買賣中心統計，截至8月22日止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及40家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為15家及39家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為826家及327家。
截至8月22日止，113年15家新上櫃掛牌公司中，有8家係屬5+2創新產業(6家生技醫療、1家綠色能源、1家文化創意)。
在創櫃板部分，截至8月22日止，113年新增申請及登錄創櫃板公司計34家，自創櫃板設立迄今，累計成功登錄創櫃板公司達233家，總籌資金額60.78億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。