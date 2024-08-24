呂男駕垃圾車沿中和區自強路行駛，右轉時，未注意行走於標線型人行道的王婦，直接撞倒她，當場身亡。（中和警分局提供）

環保局呂姓駕駛22日上午，駕駛垃圾車行經中和區自強路，轉彎進巷弄時，似80歲王姓老婦突然倒下，呂男根本來不及反應，直接輾斃王婦。經警方酒測，呂男未有酒駕，警詢後依過失致死罪移送法辦。

警方指出，22日上午8時，呂男駕垃圾車沿中和區自強路行駛，右轉進巷子時時，行走於標線型人行道的王婦疑因雨傘勾道水溝蓋，她突然倒地，呂男反應不，直接輾壓王婦，導致她當場身亡。

呂男向警方供稱，事發時未感覺碰撞，經現場酒精濃度測定，酒測值為0。中和警分局交通分隊事故處理警員依規定拍照測繪及通知鑑識採證，並請呂男、王女家屬及目擊者等人到案說明，警詢後依過失致死罪嫌將呂男移送新北地檢署。

針對車禍意外事故，環保局說明，中和區清潔隊垃圾車22日上午執行勤務，行經中和區自強路，忽遇於人行通道行走的王姓婦人，因不明原因朝車道方向倒地，適時她的頭部與垃圾車右後輪碰觸，雖緊急呼叫救護車，仍當場宣告死亡。