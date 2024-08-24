台中一名46歲許姓男子，昨（23日）晚酒後右手纏繞兩把刀，獨坐台中一中商圈1超商前，警方獲報到場即拿出電擊槍喝斥許男放下刀械，這一幕被網友直擊拍下，稱是「電擊槍的直球對決」。台中市警二分局表示，擔心許男可能對公眾造成傷害，才會拿出電擊槍，全案訊後依《刑法》恐嚇公眾危安罪嫌移送偵辦。

網路社群「社會事新聞影音」，今（24日）PO出一段「台中一中街電擊槍的真球對決」短影音，影片中一白髮紅衣男子獨坐一中街1超商門口階梯，右手纏繞兩把刀械，隨後3名員警到場，其中1人拿出電擊槍，喝令紅衣男「快點放下」，紅衣男子才慢慢放下手中兩把水果刀，並依警方指令站起身，趴在一旁的牆上。

中市警二分局指出，約23日21時42分接獲民眾報案指稱，行經一中、育才街口時，驚見1名男子右手纏繞兩把刀械，因擔心該男子可能對公眾造成傷害，隨即撥打110報警，警方獲報後也立即派遣育才派出所8名員警趕赴現場處理。

育才派出所副所長潘奕憲指出，員警抵達現場後，發現許嫌坐在超商門口，手持兩把刀械纏繞在右手上，為迅速解除危險，員警立即拿出電擊槍喝斥男子放下武器。而在男子放下刀械後，員警迅速上前將其壓制，並將其帶返駐地。

經調查，許男昨晚疑因與網友「胖胖」在網路上發生糾紛，酒後一時衝動攜帶刀械前往一中商圈，企圖與對方談判，但雙方並未碰面。全案經調閱監視器釐清案情，訊後也將許嫌依《刑法》恐嚇公眾危安罪嫌移送偵辦。

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