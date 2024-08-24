資深藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，前陣子才在實境秀《拳願明星格鬥賽》與同為導師的「台中拳王」韓森爆發肢體衝突，昨（23日）他被網友下戰帖，邀約在公園格鬥對打，立馬答應對方的挑戰。但，該網友最後封鎖他。

孫安佐昨在限動發出網友挑釁他的私訊截圖，從內容可知，網友向孫安佐提出對練邀約，地點在公園裡，還嗆他腿短、動作快、媽寶、靠爸媽和學會唬爛。孫安佐不甘示弱地回：「MMA（綜合格鬥）規則，這是一場sparring（對打訓練），你就是我的對手，等等我到了，你最好不要不在。」

孫安佐接受網友的對打挑戰。（sun_gojo99 IG）

該網友繼續嫌棄孫安佐動作慢，像是從高雄北上一樣，孫安佐回應自己已經在路上，「信不信隨你，你人不要跑我就謝天謝地了。」該網友仍氣焰囂張，噴孫安佐靠爸媽很可笑。後來，孫安佐在路上就發現自己被封鎖，向該網友吆喝：「怕我喔？啊你人是在哪啦，給我你的定位」，但得不到回應，應是被放鳥。

孫安佐被網友放鴿子。（sun_gojo99 IG）