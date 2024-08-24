今年7月凱米颱風強勢來襲，影響全台各地，造成許多財物損傷，雖風災對於桃園市並無造成重大災害，但颱風所帶來的強降雨，導致山區川流湍急、河水濁度過高，影響復興區簡易自來水系統供水，桃園市水務局於颱風過後隨即啟用溪口備援水井支援簡易自來水系統，讓居民不用擔心無水可用。

水務局為防範旱災，早於今年4月於桃園市復興區羅浮里、溪口部落及長興里等三處各分別鑿設一口抗旱備援水井，主要功能為備援羅浮、溪口、長興及頭角等四處簡易自來水系統，以及枯水期可作為抗旱井使用，每口水井每日可提供150噸水量，共計有264戶居民可受惠。

水務局也說，因簡易自來水系統水源多為河川溪水，凱米颱風過後造成溪水濁度過高，山區居民沒有乾淨的水可使用，水務局及復興區公所隨即啟用溪口備援水井支援簡易自來水系統，讓居民不用擔心無水可用。

水務局提到，對於水資用的管理及應用，桃園市政府除已備妥短期應急方案，也積極投入資源，綜合評估考量技術、社會環境，以永續發展為目標，因應未來各項水資源的需求。