台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，該標的坐落於主要幹道民族一路上，周邊匯集左營高鐵特區、榮總生活圈及仁武霞海重劃區，加上近國道又具備福山國中小明星學區，自住需求強勁，距離台積電廠區、楠梓產業園區亦僅約10分鐘車程，區段機能佳、發展潛力豐沛，這整排透天房地原屬李姓家族成員共有，一樓附帶店面效益，可住可商，然而該建商近年在高雄積極佈局，推估本案主要目的是「買地」非買屋。

陳揚智指出，該筆交易的土地，屬於高容積率的住五用地，加上地上物屋齡屆55年，若循危老重建可另享容積獎勵，整合後地形雖不方正，但逾500坪基地，去無存菁後仍有利開發規劃，評估區段未來紅利，以破百萬地價成交符合市場行情。由於該基地周邊多為老舊透天，往後推出高樓建案，可具備景觀優勢，而北高雄近來迎接高科技移民潮，該商圈鄰近少數新案最高單價已站上4字頭，左營高鐵特區最高單價更已衝上6字頭，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，每坪單價應坐4望5。

霸氣掃樓不只一樁！今年初，郡都建設也豪擲約9.3億元，一次橫掃瑞豐夜市首排，約10棟透天店面，合計共取得約404.2坪商四用地，換算地價每坪約達230萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄受台積電紅利，房市量能大爆發，吸引各大建商積極插旗搶地，不過優質區段的素地日漸稀有，所以整合附帶地上物土地，已成為投資人添補土地庫存的方式之一，且地上物如具店面效益，於開發前期亦可坐享收租養地紅利；然而隨囤房稅2.0新制上路，改採全國歸戶、全數累進模式課稅，本次交易建商以自然人名義一口氣購入6戶非自用住宅，加上全台各地住宅資產，累計戶數應至少6戶以上，根據財政部公佈的囤房稅2.0課稅標準，房屋稅率至少從4.2％起跳，不過未來若進行危老重建或都更，仍可享房地雙稅減免，但對大咖建商來說，比起囤房稅，未來的推案紅利才是最主要的著眼之處。